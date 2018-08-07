Facebook o iddiaları yalanladı

BBC Türkçe'nin haberine göre, şirket bu açıklamayı Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haber üzerine yaptı.

Wall Street Journal, Facebook'un, site ile etkileşimlerini artırmak için, ABD'deki başlıca bankalardan kullanıcılarının kredi kartı hareketleri ve hesap bakiyeleri gibi bilgilerini istediğini yazmıştı.

Haberde, şirketin, platform üzerinden alışverişe imkan tanıma planlarının olduğu da yazıyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin müşteri hizmetlerini iyileştirmek için banka ve finans kurumlarıyla görüşmeler yaptığı doğrulandı, ancak bunun başka bir amaç taşımadığı kaydedildi.