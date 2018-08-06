6 Ağustos 2018 16:28

Türkiye geçen hafta bunları aradı

Türkiye geçen hafta bunları aradı
Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. İşte Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar...
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İşte Türkiye'de Google'dan en çok yapılan aramalar: 30 Temmuz - 6 Ağustos 2018

1. ÖSYM Tercih Kılavuzu 2018

2. Bedelli askerlik

3. Çin Seddi nerededir?

4. ABD yaptırım, Rahip Brunson

5. Nurcan Karakaya

6. Motorlu Taşıtlar Vergisi

7. Cüneyt Arkın

8. Vergi borcu yapılandırma

9. YAŞ kararları 2018

10. Cumhurbaşkanlığı, 100 günlük eylem planı

11. Senem Kuyucuoğlu, Naz Mila

12. Oğuzhan Tükenmez

13. Bige Önal, Aras Bulut İynemli

14. Berat Albayrak, Süleyman Soylu

15. Nur Yerlitaş

16. Venezuela Devlet Başkanı Maduro

17. LGS tercih sonuçları

18. Sinem Kobal

19. Metin Kıratlı

20. CHP Kurultay

21. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu

22. Demet Özdemir

23. Burak Özçivit, Fahriye Evcen

24. Temmuz enflasyon 2018

25. KPSS

26. Kurban Bayramı ne zaman 2018

27. Ceren Hindistan

28. Didem Soydan

29. Buse Sinem İren

30. Doğalgaza zam

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