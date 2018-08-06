WhatsApp'ta yeni dönem! İşte bilmeniz gerekenler

Yeni gelen kısıtlamanın sebebinin ise yalan haberlerin önüne geçmek olduğu düşünülüyor.

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın iOS sürümüne önemli bir güncelleme geldi. Birkaç yıl önce eklenen mesaj yönlendirme özelliğine yeni gelen güncellemeyle birlikte sınırlama getirildi. Artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 farklı kişiye yönlendirebilecek. Ayrıca medya mesajlarının yanındaki çabuk yönlendirme tuşu da kaldırıldı.

Yeni güncelleme bir süredir diğer ülkelerin aksine kullanıcıların daha fazla mesaj, fotoğraf ve video yönlendirdiği Hindistan’da test ediliyordu. Mesaj yönlendirmedeki kısıtlamanın nedeni resmi olarak açıklanmadı ancak geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın adının karıştığı acı olaylar yaşanmıştı. WhatsApp’tan yayılan sahte haberler, ülkede birçok linç girişimine sebep olmuştu.

Uygulamanın yeni güncellenen sürümü, iPhone’larında WhatsApp'a sahip olan bütün kullanıcıların hizmetine sunuldu. Artık mesajları ve medya öğelerini beşten fazla kişiye yönlendirmek mümkün değil.