Facebook çöktü mü?

Facebook neden açılmıyor çöktü mü? Şu anlarda Facebook'a erişim sıkıntısı yaşıyor ve Facebook'a erişim sağlanamıyor. Facebook'a Türkiye'den neden erişim sağlanamıyor?

Türkiye genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor. Facebook'tan yaşanan sıkıntıya dair bir açıklama yapılmazken, hesaplarına ya da belli sayfalara ulaşmaya çalışırken sıkıntı yaşayan kullanıcılar, 'Sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışmaların devam ettiği' yönünde uyarı mesajları aldı.