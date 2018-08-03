Facebook'ta yeni dönem!

'Oynanabilir reklamlar', 'müşteri elde tutma optimizasyonu' ve 'minimum reklam harcaması geri dönüşü teklifi' başlıkları altında sunulan yenilikler, reklamverenlerin daha hedefli stratejiler oluşturmasına olanak sağlıyor. Tabii ki Facebook bunları kullanıcı verilerini toplayıp değerlendirerek yapıyor.

Evrensel'in haberine göre; Facebook tarafından duyurulan yenilikler şöyle:

Oynanabilir reklamlar: Oyuncuların bir oyunu indirmeden önce denemelerini sağlayan oynanabilir reklamlar, reklamverenlerin oyunu deneyen, dolayısıyla indirdikten sonra oynamaya daha niyetli olan insanlara ulaşmasını amaçlıyor. Facebook yetkilileri, Bagelcode ve Rovio gibi oyun geliştiricileri bu formattan olumlu sonuçlar aldıklarını aktarıyor. Bugünden itibaren, Facebook Haber Kaynağı’ndaki uygulama yükleme reklamlarını kullanan tüm reklamverenler oynanabilir reklamlara ulaşabilecek.

Müşteri elde tutma optimizasyonu: Facebook'un, seçili uygulama reklamcılarının oyunlarını en çok oynayan oyunculara ulaştırmaları için test ettiği 'müşteri elde tutma optimizasyonu', şirketlerin reklamlarını oyunlarını oynama ihtimali en yüksek kişilere ulaştırmalarını, böylelikle uygulamalarından daha çok gelir sağlamalarını hedefliyor. Facebook, müşteri elde tutma optimizasyonunu bu yıl içinde Facebook, Instagram ve Audience Network’te daha geniş kapsamlı bir şekilde sunmayı planlıyor.

Minimum ROAS (reklam harcaması geri dönüşü) teklifi: Geçtiğimiz yıl, reklamverenlerin uygulama içi satın alım yapma ihtimali en yüksek olan oyuncuları bulmalarına yardımcı olmak için "değer optimizasyonu" seçeneğini ekleyen Facebook, şimdi de değer optimizasyonunu daha etkili kılacak yeni bir araç olan "minimum ROAS" teklifini sunuyor. Artık reklamverenler, uygulama içi satın alım yapma ihtimali en yüksek kullanıcıları bulmak için minimum harcama belirleyebilecek. Reklamverenler, Eylül ayı itibariyle minimum ROAS teklifiyle birlikte değer optimizasyonunu Instagram ve Audience Network üzerinden kullanabilecek.