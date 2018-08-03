Bu siteye üye olanlar dikkat!

Webtekno’nun haberine göre Baş Teknoloji Sorumlusu Christopher Slowe, kalabalık bir hacker grubunun, kullanıcıların bilgilerin çaldığını açıkladı.

Reddit çalışanlarının siteye girmek için iki aşamalı güvenlik kodu kullanmasına rağmen, yönlendirilen kısa mesajlar (sms) üzerinden yapılan saldırı sonucu güvenlik açığı ortaya çıktı.

Slowe, bu saldırılar sonrası sms tabanlı güvenlik kodlarının sanıldığı kadar güvenilir olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Reddit'in saldırıları fark ettikten hemen sonra engellemek için çalışmalara başladığı ancak her ne kadar önlemler alınsa da 2005-2007 yılları arasında siteye dahil olan kullanıcılarının bilgilerinin bulunduğu bazı arşivlerin hackerlar tarafından ele geçirildiği aktarıldı.

Slowe'a göre Reddit, saldırıdan etkilenen tüm kullanıcılara e-posta yoluyla ulaşacak ve giriş bilgilerini güncellemelerini isteyecek.