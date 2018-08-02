Efsane oyun geri dönüyor!

DHA - Oyunun bağımlılık yapan temel özellikleri aynı kalırken eğlenceli bir AR dokunuşu geliyor: artık oyuncular elma yiyen Yılan olabiliyor. Snake Mask, Yılan'ı mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaştırabilmek için yeni Facebook AR kamera teknolojisinden yararlanıyor.

Hayvanat bahçesi, plaj ya da uçakta, nerede olursanız olun Facebook kamerası ile Yılan’a dönüşmek mümkün. Ayrıca Facebook Canlı Yayın entegrasyonu sayesinde oyun canlı olarak Facebook’ta yayınlanabilir ve arkadaşlar da aksiyona katılabilir.

Yepyeni Snake Mask, oyuncuların kendilerini efsanevi Yılan karakterine dönüştürmesine olanak sağlamak için Android sistemli Nokia akıllı telefonlarının ön kamerasını kullanıyor, böylece oyuncunun yüz hareketlerine tepki veriyor. Snake Real World ise arka kamerayı etkinleştiriyor.

HMD Global Pazarlama Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Pekka Rantala şunları söyledi: “Dünyaca ünlü oyun, Facebook Messenger için Yılan oyununu MWC 2017’de duyurduğumuzda insanların kalbini tekrar kazandı. Yeni sosyal nesil için tasarlanan oyun, oyunseverlerin arkadaşlarını oynamaya davet edip puanlarını paylaşabilmesine olanak tanıyor ve ilk versiyondan daha da zevkli kılıyor. Yılan oyunu tarihinde ilk kez bir cihaz önyüklemesi olmanın ötesine geçerek evrensel bir kanala taşındı ve dünya genelinde 121 milyon oyuncuya ulaştı. Oyuncuların yılan olmalarına ve Facebook Kameradaki filtrelerle elmaları yemelerine olanak sağlayarak oyunseverlere daha da sürükleyici bir deneyim sunuyoruz ve HMD Global'de çok sevilen efsane oyunu yeni AR çağına taşıyoruz.”

Facebook Kamera ile ulaşılabilen kamera efekti, sadece Nokia akıllı telefonlar üzerinde değil dünya çapında tüm Android ve iOS telefonlarda kullanıma sunuldu.

HMD Global, oyuncuları oyunu oynadıkları en sıra dışı mekanları #imasnake2 etiketini kullanarak paylaşmaya davet ediyor.

Oyun nasıl oynanıyor

1. Facebook uygulamasını açın

2. Facebook kamerayı açmak için sol üstteki kamera simgesine tıklayın

3. Kaydırarak Snake Mask oyununa gelin

4. Oynama başlayın!