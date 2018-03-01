Apple o iPhone modelinden desteğini çekiyor

Apple, yeni iOS güncellemesi ile bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple bir süredir yeni işletim sistemi iOS 12 üzerine yoğun mesai harcıyor.

iPhone ve iPad'lere gelecek yeni iOS ile birlikte Apple'ın desteği sunduğu cihazlar listesine yenilerinin eklenmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Şirkete yakın kaynaklar Apple desteğinin iPhone 5S’lerden çok yakında biteceğini işaret ediyor.

iOS 12 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone ve iPad'lerin tam listesi ise şöyle:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

12.9 inç iPad Pro

2'nci nesil 9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

6'ncı nesil iPod Touch