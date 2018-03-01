Google'dan ücretsiz yapay zeka dersleri

TEKNOBLOG - Google bir süredir yapay zekâ eğitimi konusuna ayrı bir önem gösteriyor. Bunun için bir yandan TensorFlow gibi gelişmiş projeler üzerine çalışan şirket, diğer taraftan da kedi çizimleri gibi eğlenceli örnekler ve yapay zekâ projelerini daha pratik biçimde sergileyecek bilgisayar görüşü deneyleri geliştiriyor.

Google, “Learn with Google AI” (Google Yapay Zeka ile öğrenin) adını verdiği yeni internet sitesinin otomatik öğrenme ve yapay zekâ için bir tür bilgi havuzu olarak işlemesini amaçlıyor. Şirket; sitesinin temel otomatik öğrenme konseptlerini öğrenmek, yeteneklerini geliştirmek ve otomatik öğrenme çözümlerini gerçek hayata uygulamak isteyenler için bir merkez olarak tanımlıyor. Site, her seviyeden yapay zekâ meraklılarına hitap edecek gibi görünüyor.

Sitede “Otomatik Öğrenme Yoğun Program” (MLCC) adını taşıyan bir kurs programı da bulunuyor. Google’ın şirket içinde verdiği bir eğitimin üzerine inşa edilen program, yapay zekâ ve otomatik öğrenmenin temelleri için basit bir giriş niteliği taşıyor. 18 bin Google çalışanının kaydolduğu program, Google’ın yeni internet sitesi üzerinden ilgili herkesin erişimine açılıyor.

15 saatlik kursta interaktif dersler, Google araştırmacıları tarafından verilen seminerler ve 40’tan fazla egzersiz yer alıyor. Şirket programını daha önce tecrübesi olmayanlara göre hazırlasa da; katılımcıların giriş seviyesi cebir konusunda yetkin ve temel programlama konusunda bilgi sahibi olmalarının faydalı olacağının altını çiziyor. Google yapay zeka ve otomatik öğrenme sitesinde başka kurslar da vermeyi planlıyor.