Zuckerberg'e 'tehlikeli' Holokost nitelemesi

Amerikan Mirasını Yurtdışında Koruma Komisyonu Başkanı, Mark Zuckerberg’in, Holokost’u inkâr eden paylaşımların Facebook’tan silinmemesi kararını “tehlikeli” olarak nitelendirdi...

Amerikan Mirasını Yurtdışında Koruma Komisyonu Başkanı, Mark Zuckerberg’in, Holokost’u inkâr eden paylaşımların Facebook’tan silinmemesi kararını “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Bağımsız bir hükümet komisyonu olarak görev yapan komisyonun başına, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Paul Packer, Zuckerberg’in söz konusu açıklamasından sonra kendisine bir mektup yazarak tepkisini belirtti. Mark Zuckerberg, Recode adlı teknoloji sitesine verdiği röportajda, Holokost’u inkâr eden paylaşımların otomatik silinmesinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Temmuz ayının ilk günlerinde yayınlanan röportajda Facebook’un kurucusu, “Holokost’u inkâr eden paylaşımlar silinmeyecek, kullanıcıların haber akışında alt sıralara itilerek, viral olmalarının önüne geçilecek” demişti.

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom’un haberine göre Paul Packer ise Zuckerberg’e yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Holokost inkârını rasyonelleştirme çabaları ve antisemitlerin korkunç görüşlerini platformunuzda özgürce paylaşabilmeleri, kullanıcılarınızı ve dünyayı hayal kırıklığına uğrattı. Bunun da ötesinde, Facebook’un misyonu olan ‘insanlara kendi topluluk ve cemaatlerini kurma gücü vererek, dünyayı birbirine yakınlaştırma’ ilkenizi gerçekleştirmede başarısız oldunuz.”

Packer mektubunda şu yorumu yaptı:

“Konuyla ilgili görüşünüz sadece ayrımcı değil, aynı zamanda tehlikeli de.”

Packer, Zuckerberg’i komisyonun Nazi barbarlığından etkilenen ülkelere yapacağı gezilerden birine katılması için davet etti.(Şalom)