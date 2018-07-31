Kanlı aydan sonra bu gece gözler yine gökyüzünde olacak!

Mars, bu gece 2003'ten bu yana Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

Normalden 10 kat daha büyük görünecek olan Kızıl Gezegen, günbatımının hemen ardından güneybatı yönünde belirecek ve günbatımından birkaç sonra kolaylıkla gözlenebilir hale gelecek.

Güneş sisteminde Dünya'ya en yakın gezegen olan Mars, bu gece 2003'ten sonra gezegenimize en yakın konuma gelecek.

Normal halinde 10 kat daha büyük şekilde gözlemlenebilecek olan Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki mesafe 57,6 milyon kilometreye inecek. İki gezegen arasındaki ortalama mesafe 80,8 milyon kilometre olarak hesaplanıyor.

Gün batımının hemen ardından gökyüzünde güneybatı yönünde belirecek olan Mars'ı, günbatımından birkaç saat sonra çıplak gözle izlemek mümkün olacak. Teleskop yardımıyla Kızıl Gezegen'deki buz kütlelerinin de görülebileceği belirtiliyor.

Ancak NASA, Mars'ın yüzeyindeki kum fırtınalarının görüşü etkileyebileceği hatırlatıyor.Güneş sisteminde Dünya'ya en yakın gezegen olan Mars, bu gece 2003'ten sonra gezegenimize en yakın konuma gelecek.

Normal halinde 10 kat daha büyük şekilde gözlemlenebilecek olan Kızıl Gezegen ile Dünya arasındaki mesafe 57,6 milyon kilometreye inecek. İki gezegen arasındaki ortalama mesafe 80,8 milyon kilometre olarak hesaplanıyor.

Gün batımının hemen ardından gökyüzünde güneybatı yönünde belirecek olan Mars'ı, günbatımından birkaç saat sonra çıplak gözle izlemek mümkün olacak. Teleskop yardımıyla Kızıl Gezegen'deki buz kütlelerinin de görülebileceği belirtiliyor.

Ancak NASA, Mars'ın yüzeyindeki kum fırtınalarının görüşü etkileyebileceği hatırlatıyor.