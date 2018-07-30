Facebook'ta büyük tehlike!

Facebook’taki sahte evrak pazarında kimlik, pasaport ve vizenin yanı sıra evlilik cüzdanıyla ölüm belgesi bile satılıyor.

Akşam gazetesinden Ender Türkkan'ın haberine göre, Marmaris’ten feribotla Yunanistan’ın Rodos Adası’na gitmek isteyen 3 Iraklı genç, sahte İsviçre kimliğiyle yakalandı. Saçlarını sarıya boyatan zanlılar, sahte olduğu kolayca anlaşılan kimlikleri Facebook’ta tanıştıkları şahsa yaptırdıklarını, kişi başına 2 bin euro verdiklerini anlattı.

Savcılığa sevk edilen Iraklılar, sahte kimliklerin aldatıcılık özelliği bulunmadığı gerekçesiyle serbest kaldı. Sahtekarların Facebook’taki bir sayfa üzerinden para karşılığı sahte kimlik, pasaport, vize, diploma, baro kimliği hatta evlilik cüzdanı ile ölüm belgesi bile sattığı belirlendi.

Sayfanın yöneticisi, “Ehliyet ve kimlikleri mühürlü yapıyorum, kesinlikle sahte olduğu anlaşılmaz” sözleriyle alıcılara garanti veriyor. İletişim içinse elektronik posta gönderilmesi isteniyor.

Youtube’da ise süreleri 2 ile 5 dakika arasında değişen sahte kimlik yapımının anlatıldığı onlarca video bulunuyor. Her videonun da binlerce defa izlendiği göze çarpıyor.