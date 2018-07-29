Ve Youtube'da yeni dönem başlıyor

WEBTEKNO- Bu günlerde, uygulamalar (genel olarak Android) için sık görülen bir özellik talebi karanlık moddur. Youtube, web platformunun ardından mobil sürümlerde de karanlık modu yayınlayacağını duyurdu. Aylarca Youtube’un web sürümü için beklenen mod gelince herkesin gözlerinde bir rahatlama olmuştu. Youtube daha sonra karanlık modu mobil platformda yayınlayacağını duyurdu ve ilk olarak iOS kullanıcıları için yayınlandı.



Fakat Android platformu için uzun süren bir sessizlik hakimdi, ancak sızdırılan bir habere göre YouTube, Android uygulamasında karanlık modu otomatik olarak etkinleştirmiş. Bazı kullanıcılar modun YouTube uygulamalarına otomatik olarak geldiğini söylerken bazıları ekranlarının alt kısmında bir bildirim göründüğünü söylüyor. Ekran görüntülerini yükleyen reddit kullanıcısı, Android P Beta 4'te Pixel 2 kullandığını, Premium kullanıcı olmadığını ve karanlık modun etkin olduğunu not etse de, güncellemenin hangi kriterlere göre gönderildiği henüz belli değil.



Henüz karanlık mod ile ilgili resmi bir açıklama yok bu nedenle karanlık modun bu hafta Android kullanıcılarına sunulmaya başlandığını ancak bu aşamalı bir dağıtım olduğundan tüm cihazlara ulaşmasının biraz zaman alacağı düşünülüyor. YouTube, otomatik olarak bu güncellemeyi yayınlayacağı için herhangi bir şey indirmeniz de gerekmeyebilir.