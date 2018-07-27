İnternette en çok o satılıyor

Hepsiburada altı aylık internet Alışveriş verilerini Trabzon’da düzenlediği E-ticaret Zirvesi’nde açıkladı. Buna göre e-ticarette en yüksek büyüme yüzde 269 ile sinema bileti ve film kategorisinde gerçekleşirken, ikinci sırada yüzde 130 ile ofis ve kırtasiye yer aldı. Altın kategorisi ise yüzde 110 artış gösterdi. İnternet üzerinden en çok bebek bezi satıldı. İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki 78 ilin toplam e-ticaret alışverişindeki payı yüzde 61’e ulaşırken, e-ticaret hacmini en hızlı büyüten ilk üç il yüzde 121 ile Gaziantep, yüzde 96 ile Kocaeli, yüzde 91 ile Denizli oldu. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, son altı ayda en çok aranan kelimelerin akıllı bileklik, kitaplık, mouse, çanta, klavye, valiz, monitör, TV ünitesi, duvar saati, akıllı saat, parfüm, tablet olduğunu belirtti.