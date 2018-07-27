42 bin yaşında hayata geri döndü!

Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki sürekli donmuş topraklarda on binlerce yıldır donmuş halde bulunan 2 yuvarlak solucan bilim insanları tarafından çözünerek yaşama geri döndürüldü.

Rus bilim insanlarının ABD'deki Princeton Üniversitesi ile işbirliği halinde yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Pleistosen Çağı'ndan bu yana ( 2.588,000 ila 11.700 yıl önce süren ve dünyanın en son tekrarlanan buzullama periyoduna uzanan jeolojik çağ) donmuş halde bulunan iki antik nematod (yuvarlak solucan) petri kaplarında hayata döndürüldü.

BİRİ 32 BİN, DİĞERİ YAKLAŞIK 42 BİN YAŞINDA

Yapılan radyokarbon testleri sonucu hayata kaldığı yerden devam eden iki solucandan birinin 41 bin 700 (artı/eksi 1400 yıl), diğerinin ise yaklaşık 32 bin yıl önce donduğu sonucuna ulaşıldı.

Solucanlardan biri bir sincap yuvasında bulunurken diğeri ise Alazeya Nehri yakınlarında keşfedildi.

300 TANESİNDEN SADECE 2'Sİ YAŞADI

Rusya'nın Yakutistan bölgesinden getirilen iki solucanın da 'hareket etmeye ve beslenmeye' başladığı belirtildi.

Moskova'daki 'Toprak Biliminin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Sorunları Enstitüsü'ndeki labarotuvarda yaklaşık 300 antik yuvarlak solucanın çözündüğü ancak sadece söz konusu iki dişi yuvarlak solucanın 'hayat belirtisi gösterdiği' belirtildi.