Dev firmadan sektörde ilk!

Samsung'un Galaxy X kod adı altında ekranı katlanabilen bir telefon geliştirdiğini çok uzun süredir duyuyoruz. 2019'un ilk yarısında çıkacağı söylenen bu telefon henüz gerçeğe dönüşmedi ancak Huawei, yeni iddiaya göre kendi katlanabilen telefonunu Samsung'tan önce tanıtacak.

Nikkei'nin konuştuğu "konuyla ilgili sektör kaynakları ve analistlere göre" Huawei, bu katlanabilen telefonu 2019'un başlarında tanıtmak üzere telefon ekranı üreticisi BOE ile anlaştı (BOE, Apple'a da bileşen sağlayan bir firma). Huawei'nin bu telefonla amacı, iddiaya göre düzgün çalışan bir telefon sunmak, hatta kar etmek bile değil. Firma sadece piyasaya daha önce çıkmak istiyor ve telefonun 20.000 veya 30.000 gibi çok kısıtlı sayılarda üretileceği söyleniyor. Yani katlanabilen Huawei'yi istiyorsanız, muhtemelen ona sahip olamayacaksınız.

Bir başka deyişle Huawei katlanan telefonunu önce üretebilir ancak bu telefon muhtemelen Galaxy X kadar iyi olmayacak. Elbette firmanın kaliteyi tamamen göz ardı edeceğini düşünmüyoruz. Bir başka kaynak, çıkış tarihinin teknolojinin geliştirilme durumuna ve cam panellerin dayanıklılığına göre değişeceğini söylüyor. Yani Huawei sorun yaşarsa, ilk olmayabilir.