Einstein'ın kara delik teorisi doğrulandı

Gök bilimciler deliğin çevresindeki bir grup yıldızı gözlemleyerek "yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma" olarak bilinen fenomeni doğrulamayı başardılar.

Bu yerçekim alanında bulunan ışık kaynaklarını etkileyen bir durum.

Buluş bilim insanlarının kara deliklerin fiziğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Şili'de devasa boyutlarda bir teleskopla inceleme yapan bilim insanları S2 isimli bir yıldızın Yay A isimli Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin yoğun çekim alanından geçmesini izledi.

Gözlemleme sırasında ışığın kara delik gibi bir çekim kuyusundan çıkarken dalga boyutunun genişlemesi anlamına gelen "yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma" tespit edildi.

Pratikte bu dalga boyutunun ışık yelpazesinde kırmızı bölgesine kayması anlamına geliyor.