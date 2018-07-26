Kanlı ay tutulması nereden izlenebilecek?

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek. Peki kanlı ay tutulması nereden izlenir? İşte kanlı ay tutulması hakkında bilinmesi gerekenler...

Yüzyılın en önemli gök olaylarından biri olan kanlı ay tutulması yarın akşam saat 20.15’te gerçekleşecek. Türkiye’den de izlenebilecek olan kanlı ay tutulmasını daha iyi izlemek ve fotoğraf çekmek isteyenler “Kanlı ay tutulması nereden izlenir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Üniversiteler bu önemli olay için özel etkinlikler düzenledi. Sözcü Gazetesi astroloji yazarı Dinçer Güner ise kanlı ay tutulmasının burçlarımızı nasıl etkileyeceğini yazdı. Kanlı ay tutulması hakkında bütün ayrıntıları sozcu.com.tr’den okuyabilirsiniz.

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

27 Temmuz'da son yüzyılın en uzun tam ay tutulması gerçekleşecek. Tam ay tutulmasının en net görülebileceği yerlerden biri de Denizli olacak. 27 Temmuz gecesi saat 20.30-01.15 arasında Laodikya Antik Kenti'nde tam ay tutulması gözlemi konusunda Türkiye'deki tek organizasyonun Denizli'de gerçekleştirileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Yüzyılın en önemli gök olaylarından birine şahit olunacak programa ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim insanlarından astronomi biliminin duayenleri de katılacak” dedi.

Bu yılın en uzun Ay tutulması, yarın akşam Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde de izlenebilecek. Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 27 Temmuz’da gerçekleşecek tutulma esnasında Ay’ın, yerin oluşturduğu gölgenin içinden geçeceğini ve kızılımsı renk alacağını söyledi.

Tutulmanın TSİ ile 20.15’te başlamasına karşın 21.24’e kadar Ay’ın ışığında belirgin değişim olmayacağını belirten Kılıçoğlu, bu saatten itibaren Ay’ın, yerin tam gölgesi içine girmeye başlayacağını ve gökyüzünde bir bölümünün kararmış gibi gözükeceğini dile getirdi.

Saat 22.30’da ise Ay’ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürüneceğine dikkati çeken Kılıçoğlu, “Ay’ın bu görüntüsü saat 00.13’e kadar sürecek olup bu andan sonra Ay bir ucundan yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak, saat 01.19 gibi tam gölgenin içinden çıkacak ve eski haline yakın hale dönecektir. Tam tutulma bir saat 43 dakika olup en iyi gözlem yapılabilecek saatler 22.30 ile 00.13 arasıdır. Bu anlamda son yüzyılın en uzun gözlenen Ay tutulmalarından biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN KANLI AY TUTULMASINI İZLEME 5 LİRA

Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin tutulmaya ilişkin etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Etkinliğin saat 20.45’te başlayacağı bilgisini veren Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

“Etkinlik ücreti tam 5 lira, öğrenci ise 2,50 liradır. Etkinliğimizde havanın açık olması durumunda teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn gözlenecek ve Ay’ın görüntüsü canlı yayın olarak bir perdeye yansıtılacaktır. Gece yarısına kadar sürdürmeyi planladığımız etkinlik kapsamında Ay tutulmalarına ilişkin ayrıntılı bir sunum da gerçekleştirilecektir. Rasathanemizde her ay en az bir etkinlik düzenlemeye gayret etmekteyiz.

İlgilenenler ve bu etkinliğe katılım şansı olamayacak olanlar için bir sonraki ‘Meteor Yağmurları’ adlı etkinliğimiz 12 Ağustos gecesi gerçekleşecektir.”

Kılıçoğlu, ayrıca rasathaneyi ziyaret etmek isteyenlerin, etkinlik takvimi ve adresine “rasathane.ankara.edu.tr”den ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN DE İZLENEBİLECEK

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle 2017 yılının başından beri halka açık olarak her ay düzenlenen “Gözlem Geceleri” kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Ay tutulmasının izlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere verildi:

“Ay tutulması, Türkiye’den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Tam Ay tutulması ile uydumuz mükemmel bakır kızılı renginde olacak. Ayrıca 27 Temmuz’da Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacak. Bu da Mars’ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacak. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecek.”

Etkinlikte “Ay ve Ay Tutulmaları” ve “Astronomideki Güncel Gelişmeler” başlıklı konuşmaların sunulacağı, planetaryum gösterimleri yapılacağı, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu’nun ziyaret edilebileceği belirtilen açıklamada, çocuklara yönelik “Ay ve Tutulmalar” temalı atölye çalışmalarının da yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, gözlemin, havanın yeterince kararmasıyla başlayacağı kaydedilerek, “Tutulma sırasında Ay, 22.30 ile 00.13 saatleri arasında Dünya’nın gölgesinde kalacak ve bu süre boyunca ışığı azalacak ve tutulma ortasında ise kızılımsı bir görünüm sunacak. İstanbul’da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek.”