Örümcek Adam'ın ağı yapıldı!

ABD’de bulunan Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları, astronotların yer çekimi koşullarında daha kolay hareket etmelerini sağlayacak yeni bir araç geliştirdi. Örümcek Adam’dan esinlenerek yapılan cihaz sayesinde astronotlar, yer çekimsiz ortamda yer değiştirmek için kendilerini istedikleri noktaya çekebiliyorlar.

Media Lab Uzay Araştırma İnisiyatifi’ndeki sanat küratörü Xin Liu, ‘ağ atıcı’ adı verilen eldiven benzeri cihaz için “Mekanizma Örümcek Adam’ın ağ fırlatıcısına oldukça benziyor.

Cihaz manyetik bir uçlu bir ip atıyor. Uç çelik bir panel ile temas ettiğinde, manyetik çekim nedeniyle ipi sabitliyor. Daha sonra cihaz, oltalardakine benzer bir sistemle ipi geri sarıyor, böylelikle astronotlar istedikleri yere sürükleniyor. Teknik olarak ağırlıksız olduğunuz için, bu kadar küçük bir cihazla bir kişiyi çekmek için çok fazla kuvvette de ihtiyaç olmuyor” açıklamasını yaptı.

AĞ ELDİVENİ SADECE UZAY ARAŞTIRMALARI İÇİN

2017 yılında, Massachusetts Institute of Technology, ürünün test denemelerinden görüntüler yayınlamıştı. Araştırmacılar, cihazı piyasaya sürmeyi düşünmediklerini sadece uzay araştırmaları yapan kuruluşlarla araştırmalara devam edeceklerini belirtti.