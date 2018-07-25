Science dergisi, bugün dünyanın gidişatını değiştirebilecek bir habere imza attı. Dergiye konuşan bilim insanları, Mars 'ın güney buzullarının yaklaşık bir buçuk kilometre altında, yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan bir yer altı gölü bulunduğunu ifade etti. Bu büyük su birikintisi, 2012-2015 arasında radyo dalgalarıyla yapılan haritalama çalışmaların neticesinde bulundu.
25 Temmuz 2018 17:45
Bu haber insanlığın geleceğini değiştirebilir!
Bilim insanları, Mars'ın güney kutbunda bulunan buzulların 20 kilometre kadar altında bir göl bulunduğunu duyurdu. Bu Mars'ta kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti
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