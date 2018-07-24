WhatsApp beklenen yeniliği getiriyor!

İşte, WhatsApp bildirim uzantısı hakkında detaylar...

WhatsApp bildirim uzantısı nasıl çalışıyor?

Öncelikle maalesef baştan belirtmemiz gerekiyor. WhatsApp bildirim uzantısı, yeni sürümün içerisinde yer alsa da hala geliştirme aşamasında olmasından dolayı herkes tarafından kullanılması mümkün değil. Yani şirket, bu sürümle birlikte özelliğin geliştirilmesine devam ederken, sonraki güncellemeler ile birlikte herkesin kullanımına açacak.

Bu yeni güçlü eklenti ile birlikte bildirimler bambaşka bir boyut kazanacak desek yeridir. Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek. Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim. Yeni sürümde ayrıca, WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

Bildirim yönetimi anlamında oldukça başarılı olan WhatsApp, bu yenilikle kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacak. Umarız platform ileriki güncellemeler ile doğrudan mesaj bildiriminde küçük resim ön izlemesi sunmayı da ihmal etmez.