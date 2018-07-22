Siber saldırı 1.5 milyon kişiyi vurdu

Singapur hükümetinin sağlık verileri, hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bu durumdan yaklaşık 1 buçuk milyon kişi etkilendi.

Singapur'daki 1,5 milyon kullanıcının bilgileri, hacker'ların hükümetin sağlık veri tabanına ulaşmasıyla çalındı. Singapur hükümetinden gelen açıklamaya göre hack, "kasıtlı, hedefli ve iyi planlanmış bir saldırı".

Hacker'ların eline geçen veriler, 1 Mayıs 2015 ile 4 Temmuz 2018 arasında ülkedeki klinik ve hastaneleri ziyaret eden insanların bilgilerinden oluşuyor. Bu bilgiler arasında isimler, adresler gibi bilgiler yer alırken 160.000 hastanın ilaç bilgileri de bulunuyor. Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hack'ten etkilenen kullanıcıların diğer sağlık verileri güvende ve bu kullanıcıların kayıt bilgilerinin (tanı, test sonuçları, doktor notları gibi) hiçbiri sızmadı.

Singapur, siber saldırıların hedefinde olan bir ülke ve ülke yönetimi, daha önce bu tür saldırılara karşı vatandaşlarını uyarmış, belirli birimlerinde saldırılara engel olmak üzere web erişimini kesmek gibi "ek önlemler" almıştı.