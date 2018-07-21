YouTube'dan istismar kararı

Uzun süredir saçma sapan şakalarla çocukları suistimal eden kanalların varlığı konusunda eleştirilen alan YouTube sonunda bu konuda bir adım atmaya başladı. Bir yandan para kazandığı için bu kanalların açık kalmasına izin veren YouTube gelen baskılara dayanamayarak bu tarz yayın yapan kanalları kapattı.

Daha önce DaddyOFive ismiyle yayın yapan ve çocuklara yaptıkları şakalar yüzünden büyük sorunlara yol açan Mike ve Heather Martin çiftinin platformda farklı bir kanalla aktif olduğunu gören YouTube yeni kanallarını da kapattı.



Çocuklar üzerinde yaptığı şakalar yüzünden daha önce ‘DaddyOFive’ isimli kanalları kapatılan Mike ve Heather Martin çifti, çocuk ihmali suçundan 5 senelik şartlı tahliye cezasına çarptırılmıştı. Özellikle çocukları korkutup ağlattıkları video basında geniş yer bulmuş ve büyük tepki çekmişti.



Martin çiftinin platforma geri dönerek FamilyOFive ismiyle yeni videolar paylaşmasına ise YouTube seyirci kalmadı. Kanal kısa zaman içinde 750 bin aboneye ulaştı ve 175 milyon izlenme sayısı yakaladı ancak YouTube, kanalı tamamen kapatarak olası bir çocuk istismarına daha izin vermeyeceğini gösterdi. Hesabın son videosu 5 gün önce paylaşılmıştı.