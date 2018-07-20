Tesla'ya sipariş şoku!

Tesla’nın büyük umutlarla üretmeye başladığı, herkesin satın alabileceği, kompakt sınıf elektrikli otomobil modeli olan Model 3 üretim hattındaki sıkıntılardan ve ilk etaptaki büyük sipariş miktarlarından dolayı teslimatla ilgili markaya ciddi problemler yaşatmıştı.

Model 3 teslimatlarına baktığımızda bugünkü teslim süresi 9 ay ile 1 yıl arasında… Deenham & Co. raporuna göre bu durumdan sıkılan ve 1000 dolarlık ön ödemeyle sipariş veren müşterilerin 4’te 3’ü siparişini iptal etti. Rapora göre iptal sayısı geçen yılın iki katı oldu.

Tesla ise bu durumun yanlış olduğunu ve iddia edilen teslimat sürelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Markaya göre bu süre 1 ile 9 ay arasında.