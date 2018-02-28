Yapay zeka 5 yıl içinde insanlara bu zararları verebilecek

Yapay zekanın olası zararları gündeme geldiğinde genellikle hata sonucu ortaya çıkan sonuçlardan bahsediliyor. Bu teknolojinin kötü amaçlı işler yapmak üzere geliştirilmesi ihtimali ise sıklıkla göz ardı ediliyor.

Kısa bir süre önce bir grup akademisyen ve araştırmacı tarafından yayımlanan ‘Yapay zekanın kötü niyetli kullanımı: Öngörü, Önleme ve Hafifletme' başlıklı rapor, gelecek 5 yıl içinde bu teknolojinin insanların başına ne tür belalar açabileceğini ortaya koydu.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİ OTOMATİKLEŞTİRECEK

Bu potansiyel tehlikelerin başında, yapay zekanın ‘emek' gerektiren işlerin kötü aktörler tarafından otomatikleştirmesine izin vermesi; saldırının maliyetini düşürürken zararını ise artırması geliyor.

Örneğin kişilerin kimlik ya da banka bilgilerini çalmak için özel tasarlanmış mesajlar kullanılırken, yapay zeka kişilerin sosyal ve profesyonel ağlarını haritalandırarak ardından tuzak mesajların üretimini otomatikleştirebilir.

Gerçekçi chatbotlar oluşturmak şu an çok fazla çaba gerektirse de, ileride en iyi arkadaşınızla sohbet ettiğinizi düşünürken aslında kötü niyetli hazırlanmış bir chatbotla konuşuyor ve bazı bilgilerinizi kendisine teslim ediyor olabilirsiniz.

Bu tür yazılımların hazırlanması zor değil ve bir kere üretildikten sonra aynı amaç için, hiçbir ek maliyet gerektirmeden defalarca kullanılabilir.



SAHTE SES VE VİDEO ÜRETİMİ

Raporda vurgulanan ikinci büyük tehdit ise yapay zekanın halihazırda varolan tehditleri daha da güçlendirebilecek olması. Örneğin yapay zeka aracılığıyla sahte ses ve video üretilebilir. Yalnızca birkaç dakikalık konuşma kaydını inceledikten sonra ilgili hedefin sesinin nasıl taklit edilebildiği; insanların görüntülerinin nasıl değiştirilebildiği daha önce ortaya konmuştu. Rapora göre bu durum hızla bir tehdit haline geliyor.

MOBESE KAMERALARI DAVRANIŞLARINIZI ANLAMLANDIRABİLECEK

Bir diğeri ise yapay zekanın yüz tanıma sistemi, insanları takip eden kameralar aracılığıyla devletler ya da gizli servisler tarafından kullanılabilir olması. Örneğin MOBESE kameraları pasif değil aktif gözlemci haline getirilerek, insanların davranışlarını otomatik olarak kategorize edebilir.

Araştırmanın yazarlarından Miles Brundage, The Verge sitesine yaptığı açıklamada yapay zekanın belirli görevlerde insanlar düzeyinde performans gösterebileceğinin altını çiziyor.

TERÖR SALDIRILARI, CİNAYETLER

Yapay zekanın kötü amaçlı kullanılabileceği alanlardan biri ise araştırmacılar tarafından senaryo haline getirildi. Bu senaryoya göre, bir bomba temizlik robotuna iliştirilerek, saldırı düzenlenecek yere sokulabilir. Robotun sağladığı görüntü aracılığıyla belirli bir kişi takip edilebilir ve bulunduğunda bomba aktif hale getirilebilir.

Bu gibi senaryolar fantastik gibi görünse de, örneğin CIA'in Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'ya yönelik suikast girişimlerinde kullandığı yöntemler düşünüldüğünde hiç de zor bir ihtimal değil.

PORNO TUZAĞI VE ŞANTAJA KAPI ARALIYOR

Üstelik yapay zekanın yarattığı ‘yeni tür' tehditlerin en basit halleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yüz değiştirme teknolojisi, ünlülerin yüzlerini rızaları olmadan pornografik kliplere yapıştıran 'deepfakes' yaratmak için kullanıldı. Bu durum taciz ve şantaja da kapı aralıyor.

Araştırmacılar yapay zekanın yakın gelecekte yaratacağı tehditlere karşı şimdiden etkin yasal düzenlemeler için harekete geçilmesi, mühendislerin çalışmalarının kötü niyetli olası kullanımları konusunda daha açık olmaları, bu alanda etik tartışmanın daha güçlü yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.