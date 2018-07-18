Vücudumuzun yarısı onlardan oluşuyor

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmada, vücudumuzda yaklaşık olarak kendi hücrelerimiz kadar bakteri hücresi bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları yıllar boyunca vücudumuzun kendi hücrelerimizin 10 katı kadar bakteri barındırdığını tahmin ediyordu. Ancak son hesaplar daha farklı bir sonuç verdi; sonuçlara göre bir insan vücudunda ortalama 38 trilyon bakteri hücresi var. İsrail ve Kanadalı araştırma ekibinin 2016'da yaptığı yeni hesaplara göre, vücudumuzda yaklaşık olarak kendi hücrelerimiz kadar bakteri bulunuyor.

Bakterilerin çoğu kalın bağırsakta yer alıyor. MR taramalarında elde edilen bilgilere dayanarak ortalama bir insanın bağırsak hacmi hesaplanıyor.

Bir gram dışkıda 90 milyar bakteri bulunduğundan yola çıkarak vücuttaki toplam bakteri sayısının 38 trilyon civarında olduğu tespit ediliyor. Ortalama bir vücuttaki toplam insan hücresi sayısı ise 30 trilyon.

Bakteriyle zayıflamak mümkün mü?

Bilim insanları bazı mikropları açlığı bastıracak moleküller üretecek şekilde programladı. Böylece suya eklenmiş bakteri ile kilo vermek kolaylaşabilir. İngiltere'de nüfusun yarısından fazlası kilolu veya obez kategorisinde yer alıyor. Birçok kişi hızlı kilo vermek için yağ yakıcı haplar alıyor.

Ancak bunların işe yaraması için düzenli ve sürekli alınması gerektiği gibi, işe yarayıp yaramadığına dair kesin sonuçlara ulaşılmış değil. Bunun üzerine araştırmacılar, bir probiyotik bakteri türünün genleri üzerinde oynayarak NAPE adlı molekülleri üretmeleri sağlandı. Vücut bu molekülleri hızla açlık hissini bastıran NAE moleküllerine dönüştürüyor.

Sekiz hafta boyunca bu bakteriler suya karıştırılmış halde farelere verildiğinde, sadece su verilen farelere göre zayıfladıkları ve glikoz metabolizmalarının iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, bu bakterilerin, aylar boyunca bağırsaklarda yaşadığı için düzenli olarak açlık bastırıcı bir işlev gördüğünü söylüyor. Fakat araştırmacılar insanlar üzerinde denemelere başlamadan önce bu bakterinin genlerinde bazı değişiklikler yaparak ihtiyacı olmayan insanlara kolay bulaşmasını önlemeye çalışıyor.

Gözle görülebilecek kadar büyük bakteri var mı?

Çoğu bakteri mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçüktür ama 1999'da Namibya kıyılarında araştırma yapan bilim insanları, Thiomargarita namibiensis (Namibya'nın sülfür incisi) adlı bir bakteri keşfetti. Bu bakteri türünün bir tek hücresi 0,75 milimetre büyüklükte. Diğer bakterilere kıyasla bu kadar büyük olması hidrojen sülfat gazıyla balon gibi şişmesinden kaynaklanıyor.