Gamer’s Qube'un başvuru süresi uzatıldı

Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’un başvuru süresi yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatıldı.

DHA - Dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi Netmarble EMEA ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle başlatılan mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Gamer’s Qube’a mobil oyun geliştiricilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, programın başvuruları 31 Temmuz 2018 Salı tarihine kadar uzatıldı. Programa, halihazırda mobil oyununu geliştirmiş ama henüz yayınlamamış veya oyununu yayınlamış olup pazar şansını artırmak isteyen oyun geliştirme ekipleri katılabilir.

Toplam 350 bin dolar yatırım desteği

Gamer’s Qube’a başvurmak için en az iki kişiden oluşan bir ekibe sahip olmak gerekiyor. Temmuz sonuna kadar sürecek başvuruların ardından, Netmarble EMEA tarafından yapılacak ön elemeyi geçen 25 oyun geliştirme ekibi arasından 5 tanesi Netmarble’ın profesyonel mentorları tarafından seçilerek programa katılma hakkı kazanacak. Programa katılan her ekibe 70 bin dolar, toplamda ise 350 bin dolar yatırım desteği verilecek.

Gamer’s Qube’a katılan ekipler bir yıl boyunca Netmarble’ın mobil oyun profesyonellerinden eğitim alma, Türkiye ve EMEA bölgesindeki 300’den fazla mentora ulaşma, StartersHub ofis alanını kullanma, oyun testleri ve haftalık pratiklerle projelerinin kalitesini ve mobil oyun geliştirme becerilerini artırma fırsatı yakalayacak. Ayrıca seçilen mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Netmarble EMEA tarafından yayınlanma imkanı bulacak.