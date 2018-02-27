Türk bilim insanından büyük başarı

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay ortamda, anne rahmi olmadan embriyo gelişimini gösteren çalışmanın baş araştırmacısı Sözen, İngiltere'de 17 kişilik ekiple embriyo üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ekipte yer alan tek Türk bilim insanı olduğuna dikkati çeken Sözen, kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay bir ortamda, anne rahmi içerisinde olmaksızın bir embriyo gelişimini gösterdiklerini ifade etti.

Bunun bilimsel çevrelerde önemli bir buluş olarak nitelendirildiğini hatırlatan Sözen, "Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) her yıl kendi bünyesinde olan bir dergiyi o yılın en önemli, bilimde çığır açan 10 çalışmayı derliyor. Bu sene de bizim çalışmamız bu listeye girdi.