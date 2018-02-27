Japonlardan 'mucizevi' e-deri

Görünene göre elektronik deriler yakın gelecekte sadece sağlık sorunlarını anlamakla kalmayıp, çevrenizdekilerin bunları görmelerine de imkan tanıyacak. Tokyo Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdikleri bir e-deri, kalp ritmi gibi hayati değerlerinizi ölçerek, bunları gerçek zamanlı olarak bir deri ekranı ile gösterebiliyor. Tasarım, solunabilir nano-örgü elektrot ve mikro LED'ler ile donatılmış esneyebilir bir düzene sahip. Böylelikle yardıma ihtiyacınız olduğunda elinize (veya algılayıcının çalıştığı herhangi bir yere) bakan kişiler sorunun ne olduğuna dair anında bir fikre sahip olabiliyorlar. Ayrıca algılayıcı, bir akıllı telefon ile eşleşerek verileri buluta da aktarabiliyor.

Chip'te yer alana habere göre Daha önce de esnek ekranlar bulunuyordu ancak bu ekranlar, hava ile temas ettiklerinde veya derinizin hareketleri ile çabuk bir şekilde parçalanıyorlardı. Yeni sistemin algılayıcısı sorun yaratmadan yaklaşık olarak bir hafta varlığını koruyabiliyor ve standart devre üretim teknikleri ile üretilmesi de masrafları düşük tutuyor.

Ayrıca bunun sadece teorik bir çalışma olmadığını da belirtmekte fayda var. Dai Nippon Printing, bu deriyi daha güvenilir hale getirerek, üretim ölçeğini büyüterek ve daha geniş alanları kaplamasını sağlayarak önümüzdeki üç yıl yıl içerisinde sunmayı planlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, bu ürünün özellikle evde bakılan hastalar için oldukça kullanışlı olması beklenebilir. Bu ürün ile hastalar, göreceli olarak yaşamlarını etkilemeden aile üyelerine sağlık durumlarını sürekli olarak bildirebilirler...