Facebook yüz tanıma özelliğini Türkiye’de hizmete sundu

Sahte profilleri ve izinsiz paylaşılan fotoğraflarınızı, artık çok daha kolay kontrol edebileceksiniz.

Facebook yüz tanıma özelliği nedir?

Facebook, istenmeyen fotoğraflarda etiketlenmenizi engelleyecek bir özelliği devreye aldı. Devreye alınan özellik sayesinde fotoğraf önerilerinde çıkmanız engellenebiliyor. Geçtiğimiz aralık ayında duyurulan özellik, fotoğrafınızı kullanan sahte hesaplardan sizleri koruyor.

Sizin bir fotoğrafınızı alıp profil resmi yapan ya da paylaşan kişilerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Facebook’un gizlilik esasları bölümünde yer alan özelliğini, tek tıkla aktif edebilir veya kapatabilirsiniz.

Facebook yüz tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?

Yüz tanıma özelliği, varsayılan olarak açık geliyor. Eğer özelliği kapatmak isterseniz, ‘Ayarlar’ kısmından ‘Gizlilik Ayarları’na gitmeniz gerekiyor. ‘Gizlilik Ayarları’ bölümünde özelliği tek tıkla açıp kapatabiliyorsunuz.

Açıklama yapıldı

Şirket özelliği ilk kullanıma sunduğunda ”İnsanların Facebook’a fotoğraf yüklerken kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle yakında kullanıcıların fotoğrafları bir başkası tarafından profil resmi olarak yüklediğinde insanlara bildirmek için yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuda bilgi almak isteyenler, Facebook’un bu konu özelinde hazırladığı siteye yönlendiriliyor. Sitede Yüz Tanımanın kullanıcıya sunduğu özellikler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Facebook’un gizlilik esasları altına konumlanan sitede ayrıca bu ayarı nereden ve nasıl kapatacağınız da ele alınıyor