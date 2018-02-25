Samsung Galaxy S9'u tanıttı

Samsung S9 lansmanında yayınlanacak olan resmi lansman videosu sızdırıldı. 3 dakikalık video, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın tüm özelliklerini gözler önüne seriyor.

ShiftDelete.com'un haberine göre Samsung yeni 'amiral gemisi'ni bu akşam tanıtıyor. Mobil Dünya Kongresi'nden bir önce yapılacak olan lansman, şirketin yeni amiral gemisiyle tanışmamızı sağlayacak.

Firmanın yeni amiral gemileri hakkındaki birçok detay geçtiğimiz dönemde sızmıştı. Son olarak lansman videosu sızdırıldı. 3 dakikalık videoda telefonun pek çok özelliğinden detaylıca bahsediliyor.

KURUMSAL ALANDA DA REKABET EDECEK

"Telefon, yeniden tasarlandı" sloganını kullanan Samsung, S9 serisinde sadece bireysel pazara hitap etmeyecek. Kurumsal alanda da büyük rekabet içerisinde olunacak.

'İŞLETME SÜRÜMÜ' ÜRETİLECEK

Videonun en dikkat çeken yanlarından birisi ‘işletme versiyonu'nunun anlatıldığı bölümdü. Samsung, şimdiye kadar hiçbir telefonunun özel işletme sürümünü üretmemişti. S9 ailesinin global lansmanında bu versiyona değinilmesi, firmanın bu pazardaki beklentisini gözler önüne seriyor.

Samsung'un kurumsal firmalara yapacağı satışlarda, geçtiğimiz sene hayatımıza giren Samsung DeX, Word ve Excel gibi Office uygulamalarını masaüstündeki gibi çalıştırabilme, şirket verilerinin korunmasını sağlayan Knock 3.1 ve uzaktan uygulama yükleme/güncelleme gibi özellikleri öne çıkarması bekleniyor.