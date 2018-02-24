Twitter o uygulamasına son veriyor

CHİP - Twitter, destek hesabından gönderdiği bir tweet ile resmi uygulamasını Mac App Store'dan kaldıracağını ve uygulamanın artık indirilemeyeceğini duyurdu.

Bunun yanı sıra, 30 gün içerisinde de uygulama için var olan destek sona erdirilecek. Tweet üzerinde belirtilene göre firma "çabalarını tüm firmalar üzerinde sürekli olan Twitter deneyimine" odaklayacak.

Twitter, macOS için üçüncü parti bir istemci olan Tweetie'yi 2010 yılında satın almış ve 2011 yılında kendi markası altında tekrar yayımlamıştı. O zamandan beri Twitterific ve Tweetbot gibi diğer üçüncü parti uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde gelişerek orijinal uygulamayı neredeyse "gereksiz" kılmışlardı. Ayrıca Twitter, geçtiğimiz Eylül ayında da özel Apple Watch uygulamasını geri çekmişti ancak bu karar için Watch'un zengin bildirimler özelliği geçerli bir sebep olarak gösterilebilir.

Orijinal tweet'e yapılan yorumlara bakılırsa, bu karar pek çok kişiyi üzmüş gibi gözükmüyor ve çoğu kişi zaten diğer seçeneklere yönelmiş durumda...