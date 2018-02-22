uTorrent kullanıcıları bu tehlikeye dikkat!

uTorrent'in masaüstü ve web istemcilerinin ikisinde de güvenlik açıkları keşfedildi. Görünüşe bakılırsa bu açıklar aracılığı ile hack'lenebilir, verileriniz çalınabilir ve casusluğa maruz kalabilirsiniz. Google Project Zero tarafından fark edilen açık, saldırganların masaüstü veya web uygulamasının kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyor, bu da virüs, malware ve spyware indirmenin önünü açıyor.

Project Zero böyle bir açık keşfettiği zaman ilgili şirketi uyarıyor, eğer 90 gün içerisinde sorun çözülmezse şirket açıkla ilgili bilgileri herkesle paylaşıyor. Açığı keşfeden Tavis Ormandy, Kasım ayında BitTorrent ile iletişime geçti, ancak herhangi bir cevap alamadı. Şirketin 90 gün sınırına yetişemeyeceğinden endişe eden Ormandy, BitTorrent kurucusu Bram Cohen'e Twitter üzerinden ulaştı.

Neyse ki BitTorrent hatayı en son beta sürümünde düzeltmeyi başardı. Şirketin açıklamasına göre bu hafta gelecek olan bir sonraki güncelleme bu güvenlik açığına sahip olmayacak. BitTorrent mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Dave Rees, web istemcisinin çoktan güncellendiğini ve güvenli olduğunu açıkladı.

Masaüstü istemciyi kullananlar ise mutlaka 0.12.0.502 sürümüne geçmeleri tavsiye ediliyor. Bu sürümü programın resmi sitesinden indirebilirsiniz.