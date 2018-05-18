Android kullananlar dikkat!

Yapılan araştırmalar zararlı Android uygulamaları için Google’ın önlem alamadığını gözler önüne seriyor.

Google, Android’i daha güvenli bir hale getirmek için her yıl yeni bir özellik duyuyordu. Aylık olarak yayınlanan Android güvenlik güncellemelerinin ardından, Google Play Protect adı verilen sistem faliyete geçmişti.

Google Play Protect sayesinde Play Store’daki ve telefondaki uygulamalar zararlı yazılımlara karşı taranıyordu. Ancak Google’ın tüm bu önlemlerine rağmen zararlı Android uygulamaları ile başının yine dertte olduğu ortaya çıktı.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Güvenlik şirketi olan Symantec, güvenlik sebepleri ile Play Store’dan kaldırılan 7 adet zararlı uygulamanın yeni bir geliştirici ve yayıncı ismi ile tekrardan Play Store’a yüklendiğini açıkladı.

Hatta bu zararlı uygulamalar 4 saat boyunca Play Store’dan kaldırılmazsa, web sitelerinde ve uygulama reklamlarında reklamları dolaşmaya başlıyor. Bu sayede yayılan zararlı uygulamalar için henüz Google cephesinden bir açıklama gelmedi.

Raporun yayınlanmasından sonra Google, Play Store’da yeniden yayınlanan 7 uygulamayı kaldırdı. İlerleyen günlerde Google’ın bu konuda bir hamle yapması ve Android’deki zararlı uygulamaları tekrar taraması bekleniyor.