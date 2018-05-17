Anahtarsız çalışan otomobiller ölüme sebep olabiliyor

Otomobil teknolojisinin hızla ilerlemesi, kullanıcıların lehine birçok yeniliği beraberinde getirse de, yeni teknolojileri kullanma konusunda dikkatli davranmamızı gerektiriyor. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan anahtarsız otomobil modelleri bizlere kolaylıklar sağlamayı amaçlarken, dikkatsiz kullanımlarda ise ölümle sonuçlanabilecek olaylara sebep olabiliyor.

Bildiğiniz üzere anahtarsız otomobil teknolojisi ile fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan, sadece Start ve Stop düğmelerini kullanarak aracımızın motorunu çalıştırıp, durdurabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD'de yaşayan Fred Schaub adlı Toyota RAV4 kullanıcısı, otomobili garajına park ettikten bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Yapılan incelemeler sonucunda Schaub'ın uyurken karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü anlaşılıyor.

Daha sonra Fred Schaub'ın oğlu, babasının anahtarsız otomobil kullandığını ve otomobili garaja park ettikten sonra çalışır durumda olduğunu farketmeden eve girdiğini belirtiyor. Araç saatlerce çalışır durumda kaldığı için çıkan karbonmonoksit gazının eve sızdığını ve babasının uyurken hayatını kaybettiğini açıklayan Doug Schaub: "Babam otomobilden çıktığında aracın hala çalışır durumda olduğunu farketmemiş." ifadelerini kullandı.

ABD'de yılda satılan 17 milyon aracın yarısı anahtarsız çalışıyor

New York Times'ın haberine göre, anahtarsız otomobil teknolojisinin kullanılmaya başlamasından bu yana, karbonmonoksit zehirlenmesinden 28 kişi hayatını kaybederken, 45 kişinin de ölümden döndüğü belirtiliyor. Anahtarsız otomobillerde Stop düğmesine basılmadan ateşlemenin kesilmeyeceğini belirten yetkililer bu konuda oldukça dikkatli olunmasını öneriyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre ise ABD'de yıllık olarak satılan 17 milyon aracın yarısından fazlası anahtarsız çalışma özelliğine sahip.



Gerçekleşen ölüm vakaları, araçlarını kapalı garajlarda çalışır vaziyette bırakan ve karbonmonoksit gazının evlerine sızmasına sebep olan sürücülerden kaynaklandığı belirtilse de, bu konuda çalışmalar yapan Ford geçtiğimiz günlerde, kablosuz anahtar aracın içinde değilse, rölantide çalışan motorun 30 dakika sonra kendini durdurmasını sağlayan bir teknolojiyi tanıtmıştı. Toyota ise motorun hala çalıştığını üç sesli sinyal yöntemi ile sürücülere bildiren bir özellik geliştirdiğini duyurmuştu.

Toyota şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamalarda: "Müşteri güvenliği her zaman önceliğimizdir. Toyota'nın Akıllı Anahtar Sistemi ile ilgili tüm güvenlik standartlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 2015 yılında anahtarsız otomobil teknolojisinin ölümcül olabileceğine dair 10 dev otomotiv şirketine dava açılmış ve kısa bir süre sonra davanın yargıcı görevden alınmıştı.