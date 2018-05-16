Ünlü yazar yaşamını yitirdi

Tom Wolfe bir süredir New York'ta tedavi görüyordu. Türkçe’ye çevrilmeyen kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti

Yeni dönem gazeteciliğin öncülerinden olan 87 yaşındaki ABD’li yazar Tom Wolfe, New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güzel bir hikâyenin yalnızca dışarı çıkılarak yazılabileceğini söyleyen Wolfe’un yazı stili de dönem açısından “deneyimsel” kabul ediliyordu. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Türkçe’ye çevrilmeyen kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti. 1958’de Türkçe’ye çevrilen tek eseri “Yuvaya Dönemezsin”in (You Can’t Go Home Again) ise şu anda baskısı bulunmuyor