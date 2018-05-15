Tencent sürücüsüz otomobil test ruhsatı aldı

Çin esasen sürücüsüz araç teknolojisi yolunda küresel yarış içinde kendi konumunu güçlendirmek istiyor.

Xinhua haber ajansının Pazartesi günü bildirdiğine göre Tencent, Shenzhen Ulaşım Ofisi'nden sürücüsüz arabası için ruhsat elde etti.

Bu ruhsat, sürücüsüz araba testleri için ulusal talimatnamenin Nisan ayında Pekin tarafından yapılmasını izleyen dönemde geliyor.

Pekin gibi Şanghay ve diğer Çin kentleri daha önce sürücüsüz testler için yerel talimatnameler belirlemişti.

İnternet devi Baidu Inc. şimdiden Pekin'de sürücüsüz araçların testi için onay alırken, SAIC Motor Corp Ltd'in ve elektrikli araba öncüsü NIO'nun Şanghay'da sürücüsüz araba test etme ruhsatları var.