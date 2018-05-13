Apple o uygulamaları siliyor

Alınan haberlere göre Apple son zamanlarda üçüncü taraflarla konum verilerini paylaşan uygulamaları kaldırdığını ve uygulama geliştiricilerine, uygulamanın App Store İnceleme Kurallarının iki farklı bölümünü ihlal ettiğini bildiriyor. Apple, güvenlik sözleşmesinde yer alan 5.1 ve 5.2 maddelerine göre geliştiricilere herhangi bir tazminat ödemeden doğrudan App Store'dan uygulama silme hakkına sahip bulunuyor.

Bu maddelerde açık bir şekilde “Uygulama, kullanıcı konum verilerini, kullanıcıdan açıkça onay almadan ve onaylanmayan amaçlar olmadan üçüncü taraflara iletemez.” şeklinde bir cümle bulunmakta. Apple'ın bu baskısı kamuoyunda GDPR olarak bilinen “Avrupa Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği“ne dayanmakta. Bu gizliliği bozan şirketler yasalara göre 30 milyon dolar veya yıllık gelirin yüzde 4'üne kadar maddi para cezasına çarptırılabiliyor.

App Store için kullanıcılar da bilgilendirildi!

Apple ayrıca son iOS güncellemesinde kullanıcılarına bu gizlilik konusunda bir mesaj gönderdi. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılara Apple bu mesajında, gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inandığını belirtti. Görünen o ki son Facebook skandalı çoğu şirketi kullanıcı gizliliği açısından önemli adımlar atmaya teşvik etti.