UBER'den devrim niteliğinde karar!

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, hava taksi çalışmalarıyla ilgili yeni projelerini duyurdu. Los Angeles'ta sergilenen projeye göre 2020'de hava taksiler gökyüzünde olabilir.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA’nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren “şehir hava devinim” araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada anlaşmanın hedefinin, Uber kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.

Los Angeles’ta düzenlenen Uber Elevate Zirvesi’nde Uber’in 2020’de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.

‘Sandığınızdan daha yakın’ temasıyla tanıtımı yapılan projede, şehir trafiğinden kurtulmak isteyen kullanıcıların hava taksi terminallerine gelerek araçlara binmesi planlanıyor.