Apple o hatayı kabul etti, çözümü ise...

ECEVİT BIKTIM/CNN TÜRK- Apple tarafından da kabul edilen bu sorunun şimdilik maalesef ki bir çözümü bulunmuyor.



Apple, tarihinin en sorunlu güncellemesi olan iOS 11’i yamalamak için elinden geleni yapıyor. iOS 11.3.1 ile sorunları çözdüğünü belirten Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde yeni bir sorunun oluşmasına neden oldu.

Apple, bu sorundan etkilenen kullanıcılarının arama sırasında hoparlör tuşunun gri renkte yani pasif olarak görüneceğini belirtiyor. Sesli ve FaceTime görüşmeleri de dahil olmak üzere sık sık ortaya çıkan bu sorun yüzünden, iPhone 7 sahipleri görüşme yapamaz hale geldi.

Bu sorundan etkilenen kullanıcıların büyük bir bölümü dock tespit edemedi veya aksesuar desteklenmiyor uyarısı ile karşılaşıyor. Bu uyarı ile karşılaşmanız durumunda, Apple telefonunuzu servise götürmenizi tavsiye ediyor.

iOS 11.4 güncellemesi ile çözülmesi beklenen bu sorunun, şimdilik kesin bir çözümü bulunmuyor. Bazı kullanıcılar bu sorunu çözmek için sadece kablolu kulaklık ile görüşme yaptıklarını belirtiyor.

iPhone 7 mikrofon sorunu

Yazılım konusunda bu yıl tabiri caizse çuvallayan Apple, WWDC 18 etkinliğinde tanıtacağı iOS 12 ile sadece sorunları çözmeye odaklanacak. Yazılım ekibine kesin talimat veren Tim Cook, yenilikten çok sorunları çözmeleri için talimatlar verdi. Umarız iOS 12 ile iOS eski günlerine dönüş yapar ve stabil bir deneyim sunmaya devam eder.