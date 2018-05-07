WeChat' Çin'in dijital ekonomisini büyüttü

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne göre, Tencent'in sosyal ağ uygulaması olan WeChat, ülkenin bilgi tüketimi sektörüne 2017 yılında 210 milyar yuan (33 milyar ABD doları) katkı sağladı.

Çin Uluslararası Radyosu - Akademi’nin istatistikleri 2017 yılında, 20.3 milyondan fazla işin WeChat ile ilgili olduğunu ve 2014'ten bu yana bu rakamın iki katına çıktığını gösteriyor.

WeChat Pay, Çin’de elektrik, su faturaları ve perakende alışverişten çevrimiçi alışveriş ve metro biletlerine kadar birçok farklı ödeme için kullanılıyor. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre WeChat, Çin'in dijital ekonomisini geliştirerek, dijital ekonomiyi nakliye, ilaç, perakendecilik, finans ve eğitim sektörlerini kapsayacak şekilde genişletti.

WeChat’in katkılarıyla gelişen dijital ekonomi tüm sektörlerde maliyetleri düşürürken geleneksel sektörlerin verimliliğini de artırdı.