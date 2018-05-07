NASA’nın Mars fotoğrafında dikkat çeken detay

Görüntülerden bir tanesi, internetteki komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. İddialara göre fotoğrafta bir kuş gözüküyor.

Mars’ta yaşamın olduğuna dair izlere, her dönem ortaya çıkan farklı komplo teorileri eşliğinde tanık oluyoruz. Gezegen yüzeyinde görevine devam eden NASA’nın Curiosity aracından gelen görüntüler, bir kez daha aynı iddiaları gün yüzüne çıkarttı.

İnsanlar kameralara takılan bu nesnenin gizemini merak etmeye devam ediyor. Diğer taraftan nesnenin bir kuş olmayabileceği de söyleniyor. Belki de NASA’nın hiçbir şekilde açıklamadığı drone ekipmanlarından birisi olabilir. Bir şekilde mantıklı açıklaması olduğu düşünülen nesne hakkında NASA henüz açıklama yapmadı.

Daha önce Kızıl Gezegen yüzeyinde metal küreler, Dünya’dakilere benzer yapılar, kuru faya benzeyen kayalar ve yollar gibi şüphe uyandıran çeşitli yapılar da ortaya çıkmıştı.