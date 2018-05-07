Bu mesaja tıklamayın!

Şimdi de Android cihazlarda WhatsApp'ı çöktüren bir kelime hatası ortaya çıktı. WhatsApp'tan yollanan bir mesaj ile uygulama çökebiliyor hatta akıllı telefon kullanılamaz hale gelebiliyor.

Kullanıcılar tek bir simge ile karşı tarafın WhatsApp’ını durdurabiliyor. Hatta WhatsApp’ın kapanmasına veya Android telefonun kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu olay iOS cihazlarda çalışmıyor.

SİYAH NOKTAYA DOKUNMAZSANIZ SORUN YOK

İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emojilerini yerleştiriyorsunuz.





Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor. Siyah noktaya dokunmazsanız WhatsApp’ınızda herhargi bir problem oluşmuyor.

Bu hamle şimdiden birçok kişi arasında karşılıklı şaka yapma amacıyla yapılıyor. Elbette başınıza geldiği takdirde oldukça sinir bozucu bir hata olacağını tahmin edebiliyoruz. WhatsApp'ın bu hatanın çözümü ile ne zaman ilgileneceği ise şimdilik bilinmiyor.