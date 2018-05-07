Apple'a büyük şok! İmza topluyorlar

Apple’ın en tartışmalı ürünlerinden yeni MacBook Pro, şirketin birçok radikal kararının kullanıcılar tarafından sorgulanmasına sebep oldu. Heyecan verici bir yenilik olan Touch Bar, çoğu kullanıcı tarafından işlevsellikten uzak bulunurken, cihazların 32 GB bellek desteklememesi ise daha fazla güce ihtiyaç duyan kullanıcıları hayal kırıklığa uğrattı. Cihazla ilgili ortaya çıkan en büyük sorun ise klavyesinin düzgün çalışmaması oldu.

Birçok kullanıcı yeni MacBook Pro’nun klavyesinin istikrarlı çalışmadığını bildiriyor. Kimi kullanıcılar ise küçük bir toz parçasının bile klavyeye girmesinin bazı tuşların çalışmamasına sebep olduğunu belirtiyor.

Apple Insider sitesi, değişen tasarımı yüzünden Apple’ın yeni MacBook Pro modelinin önceki modellerden iki kat daha fazla klavye sorunu yaşama şansı olduğunu iddia ediyor.

Klavyeleri bozulan kullanıcılar, Change.org üzerinden Apple’ın “hatalı tasarıma sahip” bu cihazları geri çağırması için imza kampanyası başlattı. 5.000 imzaya ihtiyaç duyan kampanya, bu haberin yazıldığı esnada 3.500’ün üzerinde imzaya sahipti.

13 inç ve 15 inç yeni MacBook Pro’lar için başlatılan imza kampanyasına 'buradan' ulaşabilirsiniz.