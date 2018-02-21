Bilim insanları yeni insan-hayvan melezini duyurdu

Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, hibrid bir türün büyümesi ve yetiştirilmesi konusundaki tartışmalı uygulamadaki en son sonucu koyun embriyosuyla, insan kök hücrelerini birleştirerek üretti.

Neden araştırma için başka bir hayvan değil de koyun seçilidi?

Stanford Ekibinin koyunu seçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi koyunun organ büyüklüğünün insanın organ büyüklüğüyle aynı olmasıydı. Bu nedenle in vitro fertilizasyon (IVF) halk arasındaki adıyla tüp bebek, domuzlara oranla koyunlarda daha kolay oluyordu. Gerçekleşen bu deney sayesinde insan organları, organ nakli amacıyla kullanılabilir ve Dünya üzerindeki organ nakilleri arz ve talebi arasındaki boşluğa artık bir çözüm sunabilir hale gelmiş oldu.

Neden araştırma için başka bir hayvan değil de koyun seçilidi?

Stanford Ekibinin koyunu seçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi koyunun organ büyüklüğünün insanın organ büyüklüğüyle aynı olmasıydı. Bu nedenle in vitro fertilizasyon (IVF) halk arasındaki adıyla tüp bebek, domuzlara oranla koyunlarda daha kolay oluyordu. Gerçekleşen bu deney sayesinde insan organları, organ nakli amacıyla kullanılabilir ve Dünya üzerindeki organ nakilleri arz ve talebi arasındaki boşluğa artık bir çözüm sunabilir hale gelmiş oldu.

Deneyin sonuçları:

Deney yeterince etkileyiciyken, araştırmacıların yeteri kadar ergin koyun üretmediği ve deneyde kullanılan insan kök hücrelerinin önemli miktarda kullanıldığı unutulmamalıdır. Gerçekte, koyun embriyosundaki hücrelerin yalnızca yüzde 0,01’i insan kök hücrelerinden oluşmaktaydı. Oysaki İnsan organları yetiştirmek için koyun embriyosundaki hücrelerin en az yüzde 1’inin insan kök hücrelerinden oluşması gerekmekteydi. Ek olaraktan daha önceki Domuz-İnsan embriyosundaki gibi Koyun-İnsan embriyosuda 28 gün sonra imha edildi.

Hibridler ve Canavarlar yaratmaya yönelik araştırmalar devam ettiğinde, daha fazla insanın bu işin aleyhinde konuşmasını bekleyebiliriz. Oldukça ahlaka aykırı bir davranış oluşturabilir, ancak bunun sonucunda ortaya çıkabilecek faydaları da inkar etmenin zor olacağını unutmamak gerekir. Amerika Birleşik Devleti’nde, her gün organ nakli bekleyen 22 kişi yaşamını yitiriyor. Onlara ihtiyacı olan organları tedarik edebilmek için birden çok yola sahip olmak gerçekten hayat kurtarıcı bir başarı olacaktır.(biyolojizm)