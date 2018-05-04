Apple'ın en popüler modeli o oldu

Teknoloji devi Apple’ın en çok tartışılan modellerinden biri haline dönüşen iPhone X, tüketiciler arasındaki popülerliğini koruyor.

Önceki gün 2018’in Ocak-Mart mali tablolarını açıklayan Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone X’un iPhone modelleri içinde en çok dönüşümü yapılan model olduğunu ifade etti. Buna rağmen Apple’ın iPhone satışlarında beklenen satış rakamlarını elde edemedi.

Şirketin bu yılın ilk 3 ayında toplamda gerçekleştirdiği iPhone satışı 52.2 milyon adet seviyesinde kaldı.

Öte yandan Apple, söz konusu dönemde gelirini 61.1 milyar dolar olarak açıklayarak, geçtiğimiz yılın aynı periyottaki rakamlarına göre yüzde 16 büyüme kaydetti.

Şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemdeki geliri 52.8 milyar dolardı.