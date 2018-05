Akılalmaz iddia: Avustralya aslında yok, hayali bir kıta!

Bu iddiaya göre Avustralya aslında hiç var olmayan ve hükümetler tarafından kurgulanan hayali bir kıta ve ülke.

Geçtiğimiz Nisan ayının ilk günlerinde Shelley Floryd adlı Facebook kullanıcısı, sayfasında Avustralya’nın neden var olmadığına dair bir not yazdı. Yazdığı not şu şekildeydi: ”Avustralya yok. Kanıt dediğiniz her şey dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından üretilen iyi kurgulanmış yalanlar ve belgeler. Peki ya Avustralyalı arkadaşlarınız? Onların hepsi oyuncu ve bilgisayarla üretilen karakterler, dünyayı kandırmak için oynanan yalanın bir parçası.”

Shelley Floryd’un gönderisi bir süre sonra kaldırılsa da tartışmalar bir defa patlak vermişti bile.

Shelley Floryd daha sonra paylaşılan notun bir şaka olduğunu söylese de komplo teorisyenleri, şaka olduğu açıklanan Avustralya notunu son derece ilgi çekici buldu.

İlk olarak 2006’da dile getirildi

Şu günlerde birçok kişi internet üzerinden Avustralya’nın aslında var olmadığına dair bazı kanıtlar bulmak için araştırma yapıyor.

Avustralya’nın aslında var olmadığına dair ilk iddianın tarihi 2006 yılına dayanıyor. Avustralya’nın var olmadığı, 2006 yılında Flat Earth Society adlı bir forum sitesinde şu iddia ile başladı:

”Birçoğunuz hayali kıta Avustralya’nın gerçek olduğuna inandırıldınız. Bahse girerim hepiniz Avustralya’nın varlığını okulda öğrendiniz. Şimdi size gerçeği açıklayacağım.”

”Gerçek şu ki Avustralya gerçekte yok. Avustralya hakkında duyduğunuz ve gördüğünüz her şey hükümet tarafından uydurulan şeyler.”

Sergey Ryazansky: Dünya’nın düz olduğu saçmalığına kim nasıl inanır?

İnanan da var inanmayan da

”Hükümetin neden hayali bir kıta fikri ortaya attığı ya da kıtanın gerçekten var olduğuna inandırmaya çalıştığı konusunda tam olarak bir fikrimiz yok fakat bildiğimiz tek gerçek şu ki Avustralya aslında yok.”

Bu forum gönderisiyle başlayan tartışmalar bir anda büyük bir ilginin de odağı haline geldi.

Düz Dünya Teorisi’ne inanan birçok kişi Avustralya’nın var olmadığı konusunda birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Bazıları Avustralya yalanını ortaya çıkaran kullanıcıya teşekkür etti ve dünyanın gerçekleri öğrenme vaktinin geldiğini söyledi. Bazıları ise Hayali Avustralya Teorisi’nin, Düz Dünya Teorisi’ni gölgelediğini öne sürdü.

Bazıları da Avustralya’nın gerçekte var olduğunu fakat Dünya’nın bir başka noktasında yer aldığını söyledi