Wikipedia: Türkiye olmadan dünya kaybeder

"Türkiye'deki yasak, 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamaması ve onun bir parçası olamaması anlamına geliyor."

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki yasaklılığının 1. yıl dönümüne özel bir video yayınladı.

Birçok dilde “Türkiye’yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder” denen videoda, Wikipedia’nın yasaklı olması sebebiyle 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı, dünyanın dört bir yanından insanın Türkiye’dekilerle ilgili daha az şey öğrenebildiği vurgulandı.

Wikimedia Vakfı Sözcüsü Samantha Lien’in imzasıyla yayınlanan yazıda da, Türkiye’de hükümetin uyguladığı yasağın Nisan 2017’den beri yürürlükte olduğu hatırlatıldı. “Bu, 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı ve onun bir parçası olamadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda dünyanın geri kalanı da onlardan bir şey öğrenmekten, onlarla paylaşımda bulunmaktan ve Türkiye’deki insanların bakış açısını anlamaktan mahrum bırakıldı” denen yazıda, bu yasağın Wikipedia tarihindekilerin en kapsamlısı olduğu kaydedildi.

“Bütün bir toplum birden bire sessizleşti”

Yasağın uygulanmaya başlamasının ardından Türkiye’den Wikipedia’ya giden trafiğin yüzde 90 oranında düştüğü belirtilirken; “Bütün bir toplum birden bire sessizleşti” ifadelerine yer verildi. Lien imzalı yazı şöyle devam etti:

“Bu, bir internet sitesini yasaklamaktan daha fazlası. Bu, insanlık tarihindeki en büyük, ortaklaşa kurulmuş özgür bilgiye erişimin engellenmesi. Tüm dünyanın katılımı olmadan, Wikipedia acı çeker. Wikipedia’ya Türkiye’nin tamamında ulaşılabilmesine ve dünyanın her yerinde özgür bilgiye ulaşımı korumak konusundaki bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin yeniden dünyanın özgür birikiminin bir parçası olması yönündeki çağrımıza katılın. Videomuzu paylaşın ve dünyaya Türkiye’yi özlediğimizi duyurun.”