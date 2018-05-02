Yeni uydu uzayda şekil değiştirecek!

Söz konusu uzay işleri olunca ABD ve Rusya sık sık ön planda olurken Avrupa’da Birleşik Krallık’ın yeni bir uydu fırlatacak olması uluslararası partnerlerinde bir şaşkınlık yaratacak gibi görünüyor. Airbus firmasınca imar edilen The Eutelsat Quantum uydusu, yörüngede şekil değiştirecek ilk ticari uydu olacak. Operatörler, frekansı ve dünyada kapsadığı bölgeler gibi özelliklerini modifiye ederek uyduyu gerçek zamanda yeniden şekillendirebilecekler.

2019’da gönderilmesi planlanmış uydunun 15 yıl ömrü olacak ve yeniden şekillenme özelliğini, değişen piyasa şartlarına ve değişen mevzuat parametrelerine ayak uydurmak için kullanacak. Uyduyu imar edenlerin piyasayı tahmin etmek zorunda kalması ya da uydularının hızla eskimesi yerine, the Eutelsat Quantum uydusu onu rakiplerinden avantajlı kılacak muazzam esnekliğiyle övünüyor .

Bu derece esnekliğin gelecekte yaygın olup olmayacağı kesin değil ancak bu yeni modelin yetenekleri umut vadedici. Kesin olan şey ise Birleşik Krallık'ın uzay endüstrisinin bu hırslı yarışında önemli bir ilerleme kaydediyor oluşu.