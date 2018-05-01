Instagram’da birden fazla hesap ekleme nasıl yapılır?

Instagram milyonlarca insanın anılarını fotoğraf ve videolar aracılığıyla paylaştığı bir platform. İstediğiniz takdirde birden fazla instagram hesabına giriş yapabiliyorsunuz. Nasıl mı?

Instagram nedir?



Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmış ücretsiz, çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım uygulaması ve sosyal ağ platformudur. Instagram, kullanıcılara bir mobil uygulama üzerinden fotoğraf ve kısa videolar düzenleme ve paylaşma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar paylaşımlarının altına bir açıklama ekleyebilir, başkaları tarafından paylaşımlarının bulunması amacıyla hashtagler ve konum tabanlı yer bildirim etiketleri de ekleyebiliyorlar. Paylaşımlar kullanıcının takipçilerinin instagram ana sayfasında görünürken takipçisi olmayanlar hashtag veya yer bildirim etiketlerini kullanarak bu paylaşımlara ulaşabilirler. Ayrıca kullanıcılar istediklerinde ayarlar sekmesinden hesabı gizleyerek sadece takipçilerinin paylaşımları görmesini sağlayabiliyorlar.

Birden fazla hesap ekleme

Birden fazla hesabınızın olmasının instagram için hiçbir sakıncası yok. Bir kişisel hesabınız ve bir de satış hesabınız olabilir. Hatta farklı amaçlar için kullandığınız bir hesabınız daha olabilir. İki hesabınızı da aynı anda yönetmek çok kolay. Hem Android hem de iOS uygulamalarınızdan hesap ekleme özelliğini kullanabiliyorsunuz.

Android cihazlardan hesap ekleme

Hesap eklemek için ilk yapmanız gereken ilk hesabınıza giriş yapmak. Ardından ayarlar sekmesinden hesap ekle yazısına dokunarak diğer hesabınızın kullanıcı adını veya e-posta adresini ardından şifresini girerek giriş yapabiliyorsunuz. Bunu tekrarlayarak birden fazla hesabınızı yönetebiliyorsunuz.

iOS cihazlardan hesap ekleme

Bir iOS yani Apple marka cihazdan iki veya daha fazla hesap ekleme aynı yöntemlerle yapılabiliyor. Önce ilk hesabınıza giriş yapınız, ardından ayarlar sekmesinden hesap ekle butonuna basarak diğer hesabınızın kullanıcı adını veya e-posta adresini ve şifrenizi girerek birden fazla hesabı yönetebilirsiniz.

Hesaplar arası geçiş yapmak

Kullandığınız birden fazla hesap arasında geçiş yapmak oldukça basit. Sağ alt köşede bulunan profil fotoğrafınıza basılı tutarak diğer hesap seçenekleri arasından birine geçiş yapabiliyorsunuz. Cihazınızın bildirim ayarlarıyla oynamadı iseniz tüm hesaplardan beğeni ve yorum bildirimlerini alabiliyorsunuz. Fakat mesaj bildirimleri sadece son açık olan hesaptan geliyor. Diğer hesaplarınızın mesaj bildirimlerini kontrol etmek için hesaplar arasında geçiş yapmak zorundasınız.

Bilgisayar üzerinden çoklu hesap ekleme

Bilgisayar üzerinden instagram.com’da henüz çoklu hesap ekleme özelliği bulunmuyor. Hesaplarınızı yönetmek için açık olan hesaptan çıkış yapıp diğer hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.